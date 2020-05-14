Dünya Sağlık Örgütü: Virüs hiç bitmeyebilir

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün hiç ortadan kalkmayabileceği konusunda uyardı. Örgütten yapılan açıklamada, AİDS'e yol açan "HIV" örnek gösterildi. Virüs ortadan kalkmasa da AİDS hastalarına uzun ve sağlıklı bir ömür sunulduğu hatırlatıldı.
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NTV 14.05.2020 - 14:28| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 15:11
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