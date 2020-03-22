Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüs hakkında WhatsApp bilgilendirmesi
Dünyanın gündemi uzun süredir aynı; corona virüs salgını... Salgınla ilgili en büyük sorunlardan biri de bilgi kirliliği... Birçok yanlış bilgi sosyal medyada yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü bunun önüne geçmek için virüsle ilgili bilgilere WhatsApp'tan cevap veriyor. Yani telefonlarımızdan salgınla en yetkin kurumlardan birine, Dünya Sağlık Örgütü'ne ulaşmak mümkün...
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NTV 22.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 22.03.2020 - 10:12
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