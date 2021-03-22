Dünya Su Konseyi Başkanı Fauchon NTV'de: Böyle giderse susuzluk ölümleri başlar
Su kaynaklarının paylaşımı, dünyanın her köşesine eşit ve adil dağıtımı bu yüzyılda da karşı karşıya kaldığımız en büyük sorun... Ayrıca sadece su kaynaklarının yetersizliği değil, bireylerin temiz suya ulaşımı da çözüm bulunması gereken başlıklardan. Bu adaletsiz tabloyu tersine çevirmek için çalışan Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon NTV'den Deniz Kilislioğlu'na konuştu.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.03.2021 - 14:12| Son Güncelleme : 22.03.2021 - 17:58
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.