Dünya Su Konseyi Başkanı Fauchon NTV'de: Böyle giderse susuzluk ölümleri başlar

Su kaynaklarının paylaşımı, dünyanın her köşesine eşit ve adil dağıtımı bu yüzyılda da karşı karşıya kaldığımız en büyük sorun... Ayrıca sadece su kaynaklarının yetersizliği değil, bireylerin temiz suya ulaşımı da çözüm bulunması gereken başlıklardan. Bu adaletsiz tabloyu tersine çevirmek için çalışan Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon NTV'den Deniz Kilislioğlu'na konuştu.

NTV 22.03.2021 - 14:12 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 17:58

DİĞER VİDEOLAR