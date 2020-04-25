Dünya yıldızlarından rekor bağış

Coronavirüs salgını için tüm dünyada aşı ve tedavi yöntemleri aranmaya devam ediyor. Bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Bu tedavi araştırmaları için de yardım kampanyaları ard arda geliyor. Son olarak Oscar'lı oyuncu Charlize Theron da virüsle mücadeleye destek olmak için 1 milyon dolar bağışladı.
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NTV 25.04.2020 - 12:51| Son Güncelleme : 25.04.2020 - 13:20
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