Dünyanın dört bir yanında müzisyenler evde konser veriyor

Küresel virüs salgını, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı eve kapattı. Hastalık endişesi bir yana bir de can sıkıntısı hasıl oldu. Can sıkıntısına en iyi ilaç ise sanat. Karantina altındaki kentlerde insanlar nasıl hoşça vakit geçirmeye çalışıyor, endişeyi ve sıkıntıyı nasıl aşıyor? İşte yanıtı...

NTV 23.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 10:57

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