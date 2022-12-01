Dünyanın en büyük yanardağı 38 yıl sonra uyandı

38 yıl sonra uyanan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa, lav püskürtmeye devam ediyor. Hawaii takım adalarının en güneyindeki Büyük Hawaii Adası’ndaki Mauna Loa’nın püskürttüğü lavlar henüz yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Bölgede çekilen ve lav akışının uzunluğunu gösteren görüntüler uzmanları şaşırttı.

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