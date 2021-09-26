Dünyanın en güçlü kadınının vedası: 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor

Almanya, 16 yıllık Merkel dönemini sonlandıracak seçimler için sandık başında. Siyaseti bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, sadece Almanya’nın değil, Avrupa Birliği’nin de son yıllarına damga vurmuş bir lider. İşte tecrübeli siyasetçinin ‘Demir Perde’nin ardından başlayıp bugüne gelen hikayesi.

NTV 26.09.2021 - 16:18 | Son Güncelleme : 26.09.2021 - 17:05

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