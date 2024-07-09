Dünyanın en pahalı düğünü: Justin Bieber 10 milyon dolar kazandı
Hindistan'ın en zengin iş insanı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Düğünün ilk sürprizi dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber oldu. sanatçı haftasonu özel bir konser verdi. 10 milyon dolar kazandı. Geçen yıl çiftin düğün öncesi eğlencesinde de Rihanna konser vemiş, 6 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.
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