Dünyanın en tehlikeli tırmanışlarından biri

Serbest tırmanışçı George King, Barselona'da bulunan Avrupa'nın en yüksek gökdelenlerinden birine herhangi bir ip veya güvenlik önlemi olmadan tırmandı. 21 Yaşındaki İngiliz sporcu dünyanın en tehlikeli tırmanışlarından birine imza attı. Sadece ellerini kullanarak, destek ya da yardım almadan 116 metrelik gökdelenin çatısına tırmandı.

NTV 03.04.2021 - 15:36 | Son Güncelleme : 03.04.2021 - 15:52

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