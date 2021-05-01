Dünyanın en uzun asma köprüsü inşa edildi

Portekiz'de yayalar için dünyanın en uzun asma köprüsü inşa edildi. 516 metre uzunluğundaki köprü tabiat güzelliğiyle UNESCO tarafından tanınan Arouca doğa parkında yer alıyor. İki yamaç arasında yer alan köprü Pavia nehrinin üzerine kuruldu. Nehirden yüksekliği 175 metreyi bulan köprüyü geçmek cesaret istiyor. Çelik kablolarla tutulan köprü atılan her adımda sallanıyor.

NTV 01.05.2021 - 13:36 | Son Güncelleme : 01.05.2021 - 13:57

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