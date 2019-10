Avustralyalı Qantas Hava Yolları dünyanın en uzun aktarmasız tarifeli uçuşunun denemesini yaptı. ABD'nin New York kentinden kalkan uçak Avustralya'nın Sydney kentine 19 saat 16 dakikada aktarma yapmadan ulaştı. Uçakta pilotlar ve kabin ekibiyle birlikte 49 kişi vardı. Her şey planlandığı gibi giderse New York-Sydney arası aktarmasız tarifeli uçuşlar 2022'de başlayacak.