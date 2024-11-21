Dünyanın en uzun ve en kısa kadını buluştu
Dünyanın en uzun boylu kadınıyla en kısa boylu kadını İngiltere'de buluştu. Guinness Dünya Rekorları Günü dolasıyla dünyanın en uzun kadını Türkiye'den Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını Hindistan'dan Jyoti Amge, Londra’da ilk kez bir araya geldi.
Türkiye'den 2 metre 15 santimetrelik Rümeysa Gelgi ile Hindistan'dan 62,8 santimetrelik Jyoti Amge birlikte çay içerek sohbet etti.
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