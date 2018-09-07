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Dünyanın en yüksek ahşap binası
07.09.2018 - 07:41

Norveç’te, dünyanin en uzun ahşap binasının inşaatı tamamlandı. 85,4 metrelik bina, ülkenin doğusundaki Brumunddal kasabasında, nehrin hemen kenarına yapıldı. Lamine ahşap kirişlerle yapılan 18 katlı binanın inşaası için 12 bin ağaç kullanıldı. Binanın ahşaptan yapılma sebebi, karbondiyoksit salınımını azaltmak. Bununla birlikte, yangına dayanıklı olması ve iç mekanında iyi bir hava akışı sağlanması da hedeflendi. Restoran, ofis, otel ve dairelerin bulunacağı bina, mart ayında kullanıma açılacak.

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