Dünyanın farklı köşelerinden haber derlemesi

Avustralya'nın nesli tükenmiş yırtıcısı, "tazmanya kaplanı"na ait bilinen son görüntü yayınlandı.Biyologlar, sosyal medyada bir kırkayak görüntüsünü inceleyince sıra dışı bir keşifte bulundular. Dünyanın farklı köşelerinden corona virüs harici haber derlemesi..

ntv.com.tr 20.05.2020 - 16:55 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 17:07

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