Düşmek üzere olan çocuğu çekip aldı

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir binanın 3’üncü katından sarkan çocuk son anda kurtarıldı. Alt katta oturan komşu kendi canını da tehlike atıp pencereye çıktı. Evdekilerden biri penceredeki adamı bacaklarından tutarken o da çocuğu tek koluyla tutmayı başardı ve pencereden çekip aldı.

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 10:07 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 10:25

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