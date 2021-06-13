Düşmekten son anda kurtuldular

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir baraj gölünde tekneyle gezintiye çıkan 4 kişi metrelerce yüksekten düşmekten son anda kurtuldu. Akıntıya kapılan tekne şans eseri gölün kenarında durdu. Tekne akıntıdan kurtulmak için yeterli güce sahip değildi ve içindekiler hemen yardım çağırdı. Bölgeye giden kurtarma botundan atılan halatla tekne çekildi ve 4 kişi metrelerce yüksekten suya çakılmaktan kurtarıldı.
Abone ol
Paylaş
NTV 13.06.2021 - 10:02| Son Güncelleme : 13.06.2021 - 10:12
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.