e-Spor'da Türk Avrupa şampiyonu

E-spor severlerin yakından takip ettiği League of Legends oyununda Avrupa Şampiyonu belli oldu. Şampiyon takımda ise ilk defa bir Türk oyuncu kupa kaldırdı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek'in oğlu İrfan Tükek, aynı zamanda finallerin de en değerli oyuncusu oldu. Babasının her maçın ardından yazdığı "Aferin İrfan" mesajı ise twitter'da en çok konuşulan konulardan biriydi.
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NTV 14.04.2021 - 09:51| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 10:06
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