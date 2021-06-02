Efsane aktrist Kore cephesinde (Geçmişteki Bugün)

Yaşasaydı bugün 95 yaşında olacaktı... Unutulmaz yıldız Marilyn Monroe’nun doğum yıldönümünde, arşiv dosyamızda karşımıza şaşırtan bir fotoğraf çıktı. İlk defa NTV Tarih Dergisi’nde yayımlanan bu fotoğrafta, Pilot Üsteğmen Cavit Özata ve diğer Türk subayları Marilyn Monroe ile beraber Kore’de poz veriyor.

NTV 02.06.2021 - 16:57 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 17:27

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