El yapımı patlayıcıya robotla müdahale

Libya'da eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Türk Silahlı Kuvvetleri, el yapımı patlayıcı tehdidine karşı da mücadale ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Trablus'taki el yapımı patlayıcılara karşı robotlarla yapılan müdahale anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.
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NTV 19.07.2020 - 12:51| Son Güncelleme : 19.07.2020 - 13:26
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