Elinde bıçak olan ampute şüpheliyi 10 kez ateş ederek öldürdüler
ABD'nin Los Angeles şehrinde polis şiddeti yine can aldı. İki polis, elinde bıçak olan ampute bir siyahiyi 10 kez ateş ederek öldürdü. 36 yaşındaki 2 çocuk babası Anthony Lowe Jr olay yerinde hayatını kaybetti. İfadelerinde, bir kişinin tekerlekli sandalyedeki bir erkek tarafından bıçaklandığına dair ihbar aldıklarını anlatan iki polis, geçici olarak görevden alındı.
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