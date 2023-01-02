Elleri kelepçeli mahkum, polis aracından böyle kaçmaya çalıştı
ABD'de, başka bir hapishaneye sevk edilen mahkum, hareket halindeki polis aracının camından kendini otoyola attı. Elleri kelepçeli haldeki mahkum camdan yere düştüğü sırada ön koltuktaki polis de araçtan indi ve yerdeki mahkuma biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. İşte polis aracının hemen arkasındaki bir sürücünün kaydettiği o anlar...
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