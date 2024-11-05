En çok konuşulan başkanlardan Donald Trump
Donald Trump, Amerikan tarihinin en çok konuşulan başkanlarından biri. Sadece başkanken değil, Beyaz Saray'ın dışında geçirdiği yıllarda da attığı her adım, söylediği her söz çok tartışıldı, çok konuşuldu. "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganıyla hareket edip iç siyasette azledilme noktasına kadar gelen, suikast girişiminden kurtulan, medyaya savaş açıp uluslararası anlaşmalardan çekilen Donald Trump'ın portresi...
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