En eski köpekbalığı saldırısı

Japonya'da arkeologlar binlerce yıllık iskeletin üzerinde yüzlerce köpekbalığı dişi izine rastladı. 3 bin yıl önce ölen adam, tarihte kaydedilmiş en eski köpekbalığı saldırısı kurbanı olarak kayıtlara geçti.

NTV 28.06.2021 - 16:48 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 16:55

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