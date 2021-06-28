Japonya'da arkeologlar binlerce yıllık iskeletin üzerinde yüzlerce köpekbalığı dişi izine rastladı. 3 bin yıl önce ölen adam, tarihte kaydedilmiş en eski köpekbalığı saldırısı kurbanı olarak kayıtlara geçti.
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NTV 28.06.2021 - 16:48| Son Güncelleme : 28.06.2021 - 16:55
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