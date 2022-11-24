Endonezya’da 5,6 büyüklüğündeki depremden 2 gün sonra enkazdan çıkarıldı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 271’e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında bir mucize yaşandı. 6 yaşındaki bir erkek çocuk, depremden 2 gün sonra enkaz altından çıkarıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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