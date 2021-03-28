Endonezya’da kiliseye saldırı anı kamerada

Endonezya'daki bir kilisede intihar saldırısı düzenlendi, 14 kişi yaralandı. Sulawesi Adası'ndaki kilisede, pazar ayini düzenleniyordu. Ayin bittikten hemen sonra motosikletli bir terörist kiliseye girmek istedi. Ancak kapıdaki güvenlik görevlisinin engeliyle karşılaşınca üzerindeki bombayı patlattı. Patlamada 14 kişi yaralandı, terörist öldü.

ntv.com.tr 28.03.2021 - 14:11 | Son Güncelleme : 28.03.2021 - 14:24

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