Endonezya’da kiliseye saldırı anı kamerada

Endonezya'daki bir kilisede intihar saldırısı düzenlendi, 14 kişi yaralandı. Sulawesi Adası'ndaki kilisede, pazar ayini düzenleniyordu. Ayin bittikten hemen sonra motosikletli bir terörist kiliseye girmek istedi. Ancak kapıdaki güvenlik görevlisinin engeliyle karşılaşınca üzerindeki bombayı patlattı. Patlamada 14 kişi yaralandı, terörist öldü.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 28.03.2021 - 14:11| Son Güncelleme : 28.03.2021 - 14:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.