Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı

Endonezya'da Merapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan püsküren sıcak kül bulutları, kaya, lav ve gaz karışımı, yamaçlardan 7 kilometre kadar aşağı indi, şehirde göz gözü görmez oldu. Bölge sakinlerine, kraterin ağzından 7 kilometre uzakta durmaları ve lav tehlikesinin farkında olmaları tavsiye edilirken, turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.
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