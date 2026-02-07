Epstein davası Zincirleme Reaksiyon’da
07.02.2026 16:01
NTV - Haber Merkezi
Dünya gündemini uzun süredir meşgul eden Epstein davası, NTV'nin sevilen programı Zincirleme Reaksiyon’da mercek altına alındı.
Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarını ele alan ve her cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Zincirleme Reaksiyon'un bu haftaki konu başlıklarından biri Jeffrey Epstein davası oldu.
Seda Öğretir moderatörlüğünde, alanında uzman dört konuğun aynı masada buluştuğu bölümde; seçilmişlik, cezasızlık, kötülük ve güç kavramları tartışmaya açıldı.