Epstein'in suç ortağı Maxwell’in cezaevi görüntüleri paylaşıldı
07.02.2026 14:42
Son Güncelleme: 07.02.2026 15:24
Ceren Ekşi
Yeni yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri, çocuk cinsel istismarı ve insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giyen Ghislaine Maxwell’in New York'taki hapishanesinde geçirdiği günlere ışık tuttu.
Maxwell’in turuncu cezaevi kıyafetiyle hücresinde dolaştığı, lavaboda bir eşya temizlediği ve yatağına dönerek çarşaflarını düzelttiği görülüyor.
Bir bölümde okuma gözlüğüyle yatağına uzanıp kitap okuyan Maxwell’in, koşullara rağmen sakin göründüğü dikkat çekiyor. Görüntüler, esneyip yeniden yatağına uzanmasıyla sona eriyor.