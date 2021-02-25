Ermenistan Başbakanı meydandaki destekçilerinin yanına gitti
Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Paşinyan yaptığı ilk açıklamada, "Ülkede darbe girişimi var" ifadelerini kullanarak, destekçilerinin başkent Erivan'da toplanması için çağrı yaptı. Ardından Paşinyan, parlamento binasının önünde toplanan destekçilerinin yanına giderek "Ben halkım için mücadele ediyorum. Polis halkın güvenliğini sağlayacak" açıklamasını yaptı.
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NTV 25.02.2021 - 13:23| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 14:03
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