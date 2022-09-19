Ermenistan'da Pelosi'nin 'çevirmensiz' toplantısı

Ermenistan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan Ulusal Meclisi’ndeki basın toplantısı gündem oldu… Basın toplantısının başında salonda çevirmen yoktu. Bulunup getirilen tercüman Peliso'yi kürsüden iterek söz aldı.
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NTV Haber 19.09.2022 - 13:36| Son Güncelleme : 19.09.2022 - 13:41
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