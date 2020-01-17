Esad, İdlib'in batısı ve güneyine saldırı başlattı (O anlar kamerada)
Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli gruplar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı. AA İdlib Muhabiri Burak Karacaoğlu, canlı yayında son durumu aktardı.
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