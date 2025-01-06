Esad sonrası yeni Suriye: Üniversiteler yeniden eğitime başladı
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından oluşan belirsizlik nedeniyle kapanan üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri yeniden başladı. Yaklaşık 1 aylık aranın ardından çok sayıda öğrenci final sınavlarına katılmak için üniversitelere akın etti. Üniversitelerde ders veren öğretim üyeleri ise gelecek adına umutlu olduklarını söyledi. Öğretmenler, üniversitelerin açılmasını ülkede rejim değişikliğinin ardından belirsizliğin ortadan kalkmaya başlaması olarak yorumluyor.
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