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Escobar'ın su aygırları
28.09.2018 - 08:43

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar, ölümünden 25 yıl sonra bile Kolombiyalı yetkililer için sorun çıkartmaya devam ediyor. Escobar'ın uyuşturucu parasıyla 80'li yıllarda ülkeye getirttiği 4 su aygırı çoğalarak dev bir sürüye dönüştü. Sayıları 60'ı aşan sürü, çevre köylerde büyük hasara yol açtı, yetkililer aşırı üremelerini engellemek için hayvanların kısırlaştırılmasına çalışıyor. Şimdiye kadar sadece hayvanların dördü kısırlaştırılabildi. Ancak çalışmanın son derece pahalı ve zor olduğu da gelen haberler arasıda.

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