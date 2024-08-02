Eşi tabutuna sarılarak Haniye'ye veda etti
İran'ın başkenti Tahran'da suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Katar'da cenaze töreni düzenlendi. Arap ve İslam dünyasından çok sayıda liderin katıldığı törende Türkiye heyeti de hazır bulundu. Haniye, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedildi. Hamas lideri İsmail Haniye'nin karısı, Doha'da eşinin tabutuna sarıldı ve Haniye'ye son kez veda etti. O anlar kameralar ile görüntülendi.
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