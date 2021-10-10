Eşini mutlu etmek için dönen ev inşa etti

Bosna Hersek’te yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, eşini mutlu etmek için dönen ev inşa etti. Eşinin şikayetlerinden ve evi sık sık yenilemekten bıkan Kusic, kendi etrafında dönen bir ev tasarladı ve 6 yılda tamamladı. Dönüş hızı bahçedeki panelden ayarlanan ev, en hızlı ayarda 22 saniyede tam bir daire çiziyor.

Haberler - NTV 10.10.2021 - 09:17 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 09:33

DÜNYA HABERLERİ