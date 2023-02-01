Eski ABD Başkanı Trump'ın vergi kaçakçılığı davasında ifade görüntüleri yayınlandı
Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl verdiği ifadenin görüntüleri yayınlandı. Trump, şirketine yönelik vergi soruşturması kapsamında verdiği ifadede 400'den fazla soruyu yanıtsız bırakmıştı. Trump, bu soruşturmayı kendisine yönelik bir "Cadı avı" olarak nitelendirmişti.
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