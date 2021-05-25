Eski başbakan kapıyı kilitleyince yeni başbakan parlamentoya giremedi

Samoa’nın ilk kadın başbakanı Fiame Naomi Mata'afa seçimleri sürpriz bir şekilde kazanarak 40 yıllık iktidarı devirdi fakat yemin etmek için parlamentoya giremedi. Çünkü, yüksek mahkeme kararına rağmen görevi bırakmayı reddeden mevcut başbakan parlamento binasının kapısını kilitledi. Bunun üzerine Mata'afa parlamento önünde kurulan bir çadırda yemin ederek görevine başladı.

ntv.com.tr 25.05.2021 - 19:00 | Son Güncelleme : 25.05.2021 - 21:39

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