Eski Beyaz Saray Dış Politika Danışmanı Nasr NTV'ye konuştu: Trump Netanyahu'yu dizginlemeyi başarabilir
İtalya'nın başkenti Roma, Ortadoğu konferansına ev sahipliği yaptı. Ortadoğu uzmanı, Eski Beyaz Saray Dış Politika Danışmanı Prof. Vali Nasr, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Nasr, ABD'de yaklaşan ikinci Donald Trump döneminin Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra ortadoğu krizine olası etkilerini değerlendirdi. (Haber: Şeyda Canepa)
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Ortadoğu
- İsrail
- Ntv
- Joe Biden
- Abd
- İtalya
- Gazze