Eski devlet Başkanı Bolsonaro destekçileri Kongre'yi bastı

Brezilya'da seçimi kaybeden eski başkan Jair Bolsonaro'nun destekçileri Kongre binası, Devlet Başkanlığı Sarayı ile Yüksek Mahkeme'yi bastı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva müdahale emri verdi ve göstericiler binalardan çıkarıldı. Çok sayıda Bolsonaro yanlısı gözaltında.

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