Eski Gizli Servis Çalışanı NTV'ye konuştu: Saldırı Trump'a yarayacak
Dünya, ABD Başkan Adayı Donald Trump'a suikast girişimini konuşuyor. Bu saldırıyla birlikte komplo teorileri de gündeme geldi. Amerikan hükümeti ve gizli servis, ihmal eleştirilerine de maruz kalıyor. NTV Dış Haberler Servisi'nden Sare Selvi Öztürk tüm bu konuları Gizli Servis'te görev yapmış, başkanların güvenliğine dair danışmanlık vermiş bir isimle, Hal Kempfer ile konuştu.
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