Eski KGB ajanı Jack Barsky NTV'ye konuştu

30.03.2018

Gerçek ismi Albert Dittrich... 1978'de Rus İstihbarat Örgütü KGB'ye çalışmak için ABD'ye gitti ve orada 'Jack Barsky' ismini aldı. 40 yıldır o ismi taşıyor. Barsky, tarihin en uzun süre gizlenen ajanlarından biriydi. KGB onunla 21 yaşında temasa geçti, 8 yıl sonra da soğuk savaşın devam ettiği yıllarda ABD'ye casus olarak gönderdi. 10 yıl boyunca Amerika'da Rus istihbaratına çalıştı. Bir KGB çalışanının, gizli belgeleri İngilizler'e vermesi sonucu deşifre oldu. Ama FBI ve CIA onu 4 yılda buldu. Barsky, deneyimlerini ve zehirlenen Rus casus Skripal olayını NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu'na anlattı. İşte bir ajanın hayatı ve o ajanın gözünden Skripal olayı...

(Hafta Biterken, NTV)