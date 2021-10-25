Eski krala yüzükle suikast iddiası

Suudi Arabistan eski istihbarat yetkilisi Saad El Cebri, Amerikan medyasına Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. El Cebri, Muhammed Bin Selman'ın babasından önceki kral olan amcasını zehirli bir yüzükle öldürme planı yaptığını söyledi. Ayrıca Cemal Kaşıkçı gibi kendisinin de Selman'ın ölüm listesinde olduğunu açıkladı.

Haberler - NTV Haber 25.10.2021 - 20:30 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 20:34

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