Eski okul servisini köpekler için dizayn etti (Arjantin'de köpeklere özel otobüs)
Köpek gezdirmek artık bir mesleğe dönüşmüş durumda. Özellikle büyük kentlerde vakit sıkıntısı nedeniyle köpeklerini gezdiremeyenler bu yönteme başvuruyor. Bu işi profesyonelce yapanlardan yardım alıyor. Arjantin'de ise bu işi farklı bir boyuta taşıyan bir köpek gezdirici var. İşte ayrıntılar...
25.11.2019 - 10:34| Son Güncelleme : 25.11.2019 - 10:38
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