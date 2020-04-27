Evden eğitim kopyayı artırdı

Yeni tip corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da evden eğitim uygulanıyor. Öğretmen ve öğrenci arasında fiziksel yakınlığın bulunmadığı bu model başta kopya gibi birçok sorunu da beraberinde getirdi. NTV Milano muhabiri Şeyda Canepa'a ülkede online eğitimde yaşanan sıkıntıları aktardı.

NTV 27.04.2020 - 14:10 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 14:52

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