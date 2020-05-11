Evin içinde vahşi bir puma

Şili'de başkent Santiago yakınlarında bir eve giren puma hareketli anlar yaşattı. Bölgeye yakın Manquehue dağından geldiği düşünülen büyük kedi, yaklaşık 1 ay içerisinde bölgede tespit edilen ikinci puma oldu. İhbar üzerine eve gelen Şilili yetkililerin Pumayı sakinleştirici ile vurup kontrol altına alması kameralara aşağıdaki gibi yansıdı.

Reuters 11.05.2020 - 08:53 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 09:06

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