Evin içinde vahşi bir puma

Şili'de başkent Santiago yakınlarında bir eve giren puma hareketli anlar yaşattı. Bölgeye yakın Manquehue dağından geldiği düşünülen büyük kedi, yaklaşık 1 ay içerisinde bölgede tespit edilen ikinci puma oldu. İhbar üzerine eve gelen Şilili yetkililerin Pumayı sakinleştirici ile vurup kontrol altına alması kameralara aşağıdaki gibi yansıdı.
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Reuters 11.05.2020 - 08:53| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 09:06
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