Evlerin içi bile dondu (Buz kaplı hayalet kent)

Rusya’da dondurucu soğuklar ve kömür madenlerinin kapanması bazı yerleşim yerlerini hayalet kente dönüştürdü. Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Vorkuta da o terkedilmiş kentlerden biri... Sıcaklığın eksi 50 dereceye kadar düştüğü, apartmanların içinin ve dışının buzla kaplandığı kentte evlerin içi bile dondu.
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NTV 03.03.2021 - 10:11| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 10:25
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