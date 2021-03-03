Evlerin içi bile dondu (Buz kaplı hayalet kent)

Rusya’da dondurucu soğuklar ve kömür madenlerinin kapanması bazı yerleşim yerlerini hayalet kente dönüştürdü. Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Vorkuta da o terkedilmiş kentlerden biri... Sıcaklığın eksi 50 dereceye kadar düştüğü, apartmanların içinin ve dışının buzla kaplandığı kentte evlerin içi bile dondu.

NTV 03.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 10:25

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