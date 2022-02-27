Evlerindeki yatak ve ısıtıcıları otoparklara taşıdılar

Rus taarruzu altındaki Kiev’de yaşayan Ukraynalılar geceyi sığınaklarda geçirdi. Binaların altındaki otoparkları sığınağa dönüştüren Ukraynalılar, evlerinden getirdikleri eşyalarla otoparkları daha yaşanabilir hale getirmeye çalıştı.

Haberler - ntv.com.tr 27.02.2022 - 09:44 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 09:58

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