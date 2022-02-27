Evlerindeki yatak ve ısıtıcıları otoparklara taşıdılar
Rus taarruzu altındaki Kiev’de yaşayan Ukraynalılar geceyi sığınaklarda geçirdi. Binaların altındaki otoparkları sığınağa dönüştüren Ukraynalılar, evlerinden getirdikleri eşyalarla otoparkları daha yaşanabilir hale getirmeye çalıştı.
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