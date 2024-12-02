Evlerinden geriye yıkıntılar kaldı! Suriye'nin kuzeybatısında buruk sevinç
Suriye'de rejim karşıtı muhalif gruplar, İdlib'in tamamında kontrolü sağladıktan sonra bölgedeki ana yolu yeniden kullanıma açtı.
5 yıl önce Beşar Esad rejimi tarafından evlerinden edilen Serakibliler, memleketlerine döndü. Ancak evlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Serakib sakinlerinin karşılaştıkları manzara yıkıntılardan ibaret...
Aralarında şükür namazı kılanlar da var, evlerinden ve dükkanlarından kalan yıkıntıların arasında kendilerine ait bir parça aralayanlar da...
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