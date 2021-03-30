Ezilme tehlikesine rağmen kavgaya devam ettiler

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bağlı Ramos Mejia kasabasında tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı. Gençlerin kavgası yolcu trenlerine zor anlar yaşattı. Kavgayı fark eden trenlerden biri dururken, karşı istikametten gelen tren de yavaşladı. Gençleri ezilme tehlikesine rağmen kavga ettiren nedense bilinmiyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 30.03.2021 - 13:06| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 13:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.