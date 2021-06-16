Fagradals Yanardağı'nda sıra dışı görüntü: Lav topları oluştu
İzlanda’da 6 bin yıldır uykuda olan ve mart ayından beri faaliyete geçen Fagradals Yanardağı’nda sıra dışı görüntüler kaydedildi. Yanardağın eteklerinde yumurta şeklinde lav topları oluştu. Görüntüleri kaydeden Londra Üniversitesi Profesörü Matthew Thirlwall ‘‘Bu toplar, kısmen katılaşmış bölgelerde oluşuyor. Lavların içinden akmasıyla da parçalanıyorlar‘‘ dedi.
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NTV 16.06.2021 - 16:11| Son Güncelleme : 16.06.2021 - 16:25
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